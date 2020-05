Vídeos polémicos no balneário do Hertha Berlim põem em causa regresso da Bundesliga

A carregar o vídeo ...

O avançado costa-marfinense Salomon Kalou transmitiu dois vídeos em direto no Instagram a partir do balneário do Hertha Berlim que estão a gerar enorme polémica e podem mesmo colocar em risco o regresso da Bundesliga alemã após a pandemia do novo coronavírus. As imagens captadas pelo jogador de 34 anos mostram que o clube está a violar as regras impostas pelas autoridades de saúde e pela federação, nomeadamente em termos de distâncias de segurança, e é possível ver-se apertos de mão entre jogadores.