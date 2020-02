A carregar o vídeo ...

Luís Filipe Vieira confirmou ao início da noite, na partida para o Norte, a situação encontrada no balneário do Estádio do Dragão, com óleo nas paredes para complicar a tarefa de personalização do espaço . O presidente do Benfica condenou a atitude do FC Porto e desafiou os dragões a fazerem o mesmo na Luz.