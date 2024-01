Villas-Boas e o futuro de Conceição: «Sentar-me-ei com o treinador quando lá chegar»

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição tem-se colocado à margem da corrida eleitoral no FC Porto, pese embora tenha reiterado já o seu respeito por Pinto da Costa, assim como validado a intenção manifestada anteriormente por André Villas-Boas de que a corrida às urnas não influencie a época desportiva dos dragões. Questionado sobre o posicionamento do técnico no atual contexto eleitoral, Villas-Boas vincou a sua "confiança" em Conceição.