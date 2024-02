A carregar o vídeo ...

No último domingo, Pinto da Costa lançou a sua recandidatura e fê-lo com a presença de Sérgio Conceição, com os dois a protagonizarem um abraço bastante emotivo. Esta quinta-feira, André Villas-Boas foi questionado sobre a forma como viu o gesto do técnico e apontou a uma amizade natural, sem interferência nas eleições do clube.