André Villas-Boas levantou esta quarta-feira, durante a sua cerimónia de apresentação de candidatura à presidência do FC Porto, dúvidas sobre uma eventual venda de uma das empresas do grupo do FC Porto a um fundo americano. "Se sim [se efetivamente é verdade], porquê que nós [os sócios] somos os últimos a saber?", questionou.