Villas-Boas: «Pinto da Costa é o presidente dos presidentes do FC Porto»

André Villas-Boas falou aos jornalistas no final da Assembleia Geral do FC Porto, que decorreu esta quarta-feira no Dragão Arena e que terminou já pela madrugada de quinta-feira dentro. O antigo treinador assumiu que irá apresentar a sua candidatura à presidência do clube no início do próximo ano, mas antes elogiou a "organização", a "positividade", a "crítica aberta" e o "direito à expressão" que foram hoje visíveis na AG.