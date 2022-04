Villas-Boas recorda loucura no balneário do FC Porto após conquista do título na Luz

A carregar o vídeo ...

André Villas-Boas partilhou este domingo no Instagram imagens do balneário do FC Porto após a vitória frente ao Benfica na Luz por 2-1 que, há 11 anos, valeu aos dragões o título de campeão . Também o 'Dragões Diário' recorda a efeméride na sua edição de hoje: "Há onze anos, às escuras e debaixo de água, alcançámos um feito inédito que jamais será esquecido. Com cinco jornadas por disputar, o FC Porto sagrava-se campeão na casa do eterno rival neste dia em 2011. Ainda com luz, Guarín agradeceu o precioso contributo de Roberto para inaugurar o marcador. O Benfica ainda empatou de penálti, mas o Incrível respondeu na mesma moeda. Da marca dos onze metros, Hulk selou o 23.º triunfo em 25 jornadas e a conquista do título nacional, mas o melhor ainda estava para vir… Já sem luz e com a rega ligada, o médio colombiano autor do primeiro golo da noite escura resumiu na perfeição o que acabava de suceder: 'Histórico, pá, histórico!', pode ler-se.