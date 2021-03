Villas-Boas volta aos carros de ralis: técnico a todo o gás num Citroen C3

A carregar o vídeo ...

Longe dos bancos desde que deixou o comando técnico do Marselha, André Villas-Boas tem agora mais tempo para algumas das suas outras paixões, como por exemplo o desporto automóvel. Esta semana, por exemplo, foi colocado no canal de youtube 'rosmanao videos' um vídeo do treinador ao volante de um Citroen C3 R5, com as cores da Ace Africa. No mesmo vídeo, captado em Fafe, é possível ver-se também em ação Bruno Magalhães e José Pedro Fontes.