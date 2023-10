Vinícius Jr alvo de insultos racistas no Sevilha-Real Madrid: adeptos imitaram macacos nas bancadas

A carregar o vídeo ...

Um cenário infeliz e que se repete. Vinícius Jr, extremo brasileiro do Real Madrid, voltou a ser alvo de insultos racistas no duelo entre o Sevilha e os merengues deste sábado (1-1) , quando alguns adeptos presentes nas bancadas imitaram macacos no momento em que o jovem de 23 anos se desentendeu com um jogador adversário. (: Twitter)