Fã de Cristiano Ronaldo, Vinícius Jr. não esqueceu o seu ídolo no momento em que abriu o marcador no clássico entre Real Madrid e Barcelona, da final da Supertaça espanhola. A atuar precisamente na 'casa' do Al Nassr, o avançado brasileiro correu para a zona da bandeirola e fez um festejo que não engana.