Vinícius Júnior: «Dizem que a felicidade incomoda mas a felicidade de um preto, brasileiro e vitorioso na Europa incomoda muito mais»

A carregar o vídeo ...

Vinícius Júnior tem sido criticado pela forma como festeja os golos: a dançar. O tema tem gerado polémica em Espanha, com vários compatriotas a saírem em defesa do jogador do Real Madrid, assim como o próprio clube, perante o comentário de índole racista feito por um empresário . Esta sexta-feira, o extremo dos blancos publicou um vídeo onde deixou clara a sua intenção. "Fui vítima de racismo e xenofobia numa só declaração mas nada disso começou ontem", garantiu o jovem internacional canarinho.