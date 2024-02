Violência em jogo de hóquei em patins entre FC Porto e Benfica: advogado de Fernando Madureira já está no tribunal

A carregar o vídeo ...

Prossegue esta terça-feira o julgamento do caso de atos violentos num jogo de hóquei em patins entre FC Porto e Benfica, em 2018. Fernando Madureira vai participar, por videoconferência, já estando o seu advogado no Tribunal do Bolhão, como registado neste vídeo. 'Polaco' também não estará no tribunal, avança a CMTV. Ambos estão em prisão preventiva.