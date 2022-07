Thierry Henry fez esta segunda-feira uma visita ao local onde o Barcelona está a estagiar na digressão de pré-temporada pelos Estados Unidos. O antigo craque francês reencontrou os ex-companheiros de equipa Sergio Busquets e Gerard Piqué, com quem esteve alguns minutos à conversa, e ainda trocou algumas ideias com o prodígio Ansu Fati e com o brasileiro Raphinha, ex-Sporting. [Vídeo: One Football]