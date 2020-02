Vítimas de acidente mortal em Lisboa filmam-se a 300km/h momentos antes do despiste

A carregar o vídeo ...

Vídeos no Instagram de Nuno Martins (que viajaria no banco de trás do veículo que ontem se despistou na Segunda Circular e que fez três vítimas mortais ) mostram o Mercedes a circular a próximo de 300 km/h em plena Vasco da Gama, divulgou o Correio da Manhã . O CM sabe que com o grupo, na altura do acidente, poucas horas depois de terem sido filmados os vídeos, estavam ainda três motards, que terão assistido ao despiste fatal