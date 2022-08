Vitinha e Neymar com sucessivos toques de habilidade durante treino do PSG

A carregar o vídeo ...

Vitinha já parece estar completamente ambientado ao PSG. Escolha inicial para Galtier em todos os jogos que disputou até ao momento com a camisola do campeão francês, o médio contratado ao FC Porto protagonizou esta terça-feira, juntamente com Neymar, um momento que já se tornou viral nas redes sociais, onde os dois internacionais surgem numa troca de toques de habilidade sucessiva. [Vídeo: PSG]