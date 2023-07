A carregar o vídeo ...

Vitinha marcou um golo de belo efeito, numa combinação com Hugo Ekitike, no particular que o PSG realizou diante do Cerezo Osaka, no Japão. O português fez o 2-1, mas o clube campeão francês acabou por perder o encontro, por 3-2. (Vídeo Canal GOAT/Twitter)