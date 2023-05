Vítor Freitas 'Barata' conquistou Taça do Líbano pelo Nejmeh e adeptos festejaram... à Ronaldo

A carregar o vídeo ...

Vítor Freitas 'Barata' ajudou este domingo a sua equipa, o Nejmeh, a conquistar a Taça do Líbano ao bater o Al Ahed nos penáltis, após um empate a zero no tempo regulamentar. O médio português, que festejou à Cristiano Ronaldo quando marcou na semana passada - e que diante do Al Ahed converteu o segundo castigo máximo -, partilhou as imagens da loucura dos adeptos nas ruas, que cantaram sem parar: "Barata, siiim!".