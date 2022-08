Vítor Murta: «Dificilmente o Boavista vai conseguir contar com os reforços na primeira jornada»

A carregar o vídeo ...

O presidente do Boavista acredita na vitória na casa do Portimonense com os jogadores que transitam de 2021/22. Vítor Murta adiantou que os axadrezados vão conseguir inscrever os reforços já contratados face à proibição da FIFA mas dificilmente será possível fazê-lo até ao jogo inaugural da Liga Bwin para as panteras.