Vítor Pereira: «Arbitragem? Pode ter a certeza que hoje vou falar»

Vítor Pereira, treinador do Corinthians, deixou muitas críticas à arbitragem depois do empate desta quarta-feira diante do Flamengo (0-0) , válido pela 1.ª mão da final da Taça do Brasil. O técnico português afirmou que mais de 30 milhões de adeptos do timão "saíram lesados" do jogo, e apontou os dois principais erros que, na sua opinião, foram cometidos por Bráulio Machado e pelo VAR. (: Corinthians TV)