Vítor Pereira brinca com 'Pai Nosso' rezado no balneário do Flamengo: «É muito rápido e assim Deus não consegue perceber»

Vítor Pereira rezou um 'Pai Nosso' em conjunto com os jogadores e a equipa técnica do Flamengo e pediu, em jeito de brincadeira, para que este fosse entoado de forma mais compassada. "Quando rezarmos agora, vamos rezar mais devagar um bocadinho porque eu não consigo pensar. Quando estou a rezar, eu estou mesmo a rezar para Deus me ouvir. Quando é muito rápido, eu nem vos consigo acompanhar. Até me falta o ar… É muito rápido e assim Deus não consegue perceber, não consegue ouvir", vincou o treinador luso do Mengão.