O Corinthians de Vítor Pereira foi, na madrugada desta quinta-feira, derrotado pelo Atlético Goianiense (0-2) na 1.ª mão dos 'quartos' da Taça do Brasil e, no final da partida, o treinador português aproveitou para deixar algumas críticas à equipa, referindo que a falta de agressividade foi decisiva no resultado final. (: Corinthians TV)