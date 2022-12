Vítor Pereira deixa "primeiro recado" aos adeptos do Flamengo

A carregar o vídeo ...

Vítor Pereira vai iniciar o trabalho como treinador do Flamengo no próximo dia 2, e já deixou um recado aos adeptos. O vídeo foi partilhado nas redes sociais pela jornalista Raisa Simplicio como um "primeiro recado de Vítor Pereira aos torcedores do Flamengo", uma mensagem que o técnico terá gravado para o filho de uma amiga da repórter. Recorde-se que a contratação do treinador português só será oficializada em janeiro, já que Vítor Pereira tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro.