Vítor Pereira explicou depois da vitória de ontem, diante do At. Goianiense, que vai ter poupar os jogadores nas partidas que o Corinthians vai disputar até à primeira mão da final da Taça do Brasil, onde o Timão enfrenta o Flamengo, dia 13 de outubro. "Não há milagres", avisa o técnico português. (Vídeo ESPN Brasil)