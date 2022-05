A carregar o vídeo ...

Após o empate deste domingo do Corinthians na receção ao São Paulo (1-1) , que manteve a equipa de Vítor Pereira na liderança do Brasileirão, o treinador português foi questionado acerca da ausência de Róger Guedes, e referiu - usando uma analogia - que no timão não joga "quem quer". (: ESPN Brasil)