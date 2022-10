A carregar o vídeo ...

O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, pode atrasar-se na luta pelo pódio do campeonato brasileiro, ao empatar na terça-feira em casa do lanterna-vermelha Juventude ( 2-2 ), na 30.ª jornada. Na conferência de imprensa após o jogo, o técnico não escondeu a irritação com a equipa