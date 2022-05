A carregar o vídeo ...

O Corinthians de Vítor Pereira bateu este domingo o Fortaleza (1-0) no Brasileirão e, na conferência de imprensa no final do encontro, o treinador português mostrou-se indignado depois de alguns adeptos terem dito que este não compreendia o que era jogar um dérbi, fazendo referência ao duelo recente com o Palmeiras de Abel Ferreira. (Vídeo: Arena Web)