Vítor Pereira lembra declaração de Jesus sobre Brasileirão: «Na altura deu-me vontade de rir»

A carregar o vídeo ...

Para lá de ter assumido ter feito "cagada" no jogo frente ao Internacional de Porto Alegre , Vítor Pereira deixou ainda outras pérolas no âmbito de um painel da 'Brasil Futebol Expo'. Uma delas diz respeito a uma frase dita por Jorge Jesus aquando da sua passagem pelo futebol canarinho."Quando eu vi o Jorge Jesus dizer que o Campeonato Brasileiro era o mais difícil do mundo eu não acreditava. Eu ri, achei que ele devia estar a brincar. Nunca tinha visto para estudar, achava lento, mas é algo que nunca vi na minha vida. Aqui não fui nem de longe o treinador que já fui", assumiu na declaração feita.(Vídeo: Jogo Aberto - Band)