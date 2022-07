A carregar o vídeo ...

Vítor Pereira pediu penálti neste lance, excedeu-se nos protestos e foi expulso. Adson caiu na área mas o árbitro Ramon Abatti não atendeu as pretensões do português, mostrando-lhe o segundo amarelo. Foi da bancada que viu o final da vitória do Corinthians sobre o Flamengo (1-0).