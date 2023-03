A carregar o vídeo ...

Vítor Pereira conseguiu o apuramento do Flamengo para a final do campeonato carioca, após vencer o Vasco, por, e explicou por que teve de substituir De Arrascaeta durante a partida. O técnico português, que continua a ser muito contestado pelos adeptos do clube, disse ainda que continua à espera de reforços. (Vídeo TNT Sports Brasil/Twitter)