A carregar o vídeo ...

Vítor Pinto, subdiretor de Record, considera que detenções no âmbito da Operação Pretoriano deixarão André Villas-Boas em melhor posição nas eleições à presidência do FC Porto. "A melhor campanha do Villas-Boas está a ser feita pelos Super Dragões, pelas pessoas detidas e pelos energúmenos que agrediram sócios na Assembleia Geral", disse, em declarações no programa 'Mercado' da CMTV.