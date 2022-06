Vítor Pinto: «A partir do momento em que Darwin ouve falar do Liverpool...»

A carregar o vídeo ...

O Liverpool está decidido a contratar Darwin Núñez e oferece 100 milhões de euros pelo passe do avançado uruguaio, que poderá estar prestes a tornar-se na aquisição mais cara da história dos reds e na segunda venda mais avultada na Liga portuguesa, como Record avançou. Na CMTV, Vítor Pinto, sudiretor do nosso jornal, comentou o interesse da equipa inglesa e o o agrado do avançado em reforçar a equipa dirigida por Klopp.