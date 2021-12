A carregar o vídeo ...

Coates deu positivo à Covid-19 no regresso da folga e quarta-feira já não treinou, estando em isolamento. O capitão do Sporting vai por isso falhar o jogo com o Benfica, sexta-feira às 21 horas no Estádio da Luz. Vítor Pinto, subdiretor de Record, avançou na CMTV que o dérbi não está em risco.