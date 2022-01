Vítor Pinto e a cláusula de confidencialidade recusada por Jesus: «Tem a ver com o que se passou no Sporting...»

A carregar o vídeo ...

As escutas do processo 'Cartão Vermelho' revelam várias exigências de Jorge Jesus para assinar pelo Benfica, que só foram resolvidas poucas horas antes da apresentação do treinador, a 3 de agosto, como adiantou Record. O treinador recusou ficar blindado por uma cláusula de confidencialidade, assunto que foi analisado quarta-feira a noite na CMTV, com Vítor Pinto, subdiretor de Record, a adiantar a explicação.