Vítor Pinto e o aviso que Félix quis passar a Messi: «Que se prepare, porque João Félix está a chegar»

A carregar o vídeo ...

Vítor Pinto considerou que o momento de tensão entre João Félix e Leo Messi foi um dos pontos de destaque do encontro entre At. Madrid e Barcelona, tendo o português naquele momento querido também passar uma mensagem de afirmação perante o argentino. De resto, o chefe de redação de Record deixou ainda no ar a ideia de que os colchoneros seriam uma equipa bem mais poderosa caso tivessem Jorge Jesus no comando.