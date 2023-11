A carregar o vídeo ...

O subdiretor de Record esteve no programa 'Mercado', da CMTV, onde disse que o cenário da próxima Assembleia Geral do FC Porto, agendada para dia 29 deste mês, vai estar ainda mais "radicalizado" do que no da passada segunda-feira, que acabou por ser suspensa devido a várias cenas de agressões no Dragão Arena.