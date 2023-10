A carregar o vídeo ...

A casa de André Villas-Boas, no Porto, foi grafitada durante a noite desta segunda-feira. "AVB traidor" e "AVB ingrato" foram duas das frases grafitadas. Vítor Pinto, subdiretor de Record, analisa a situação e relembra casos semelhantes com outras figuras do FC Porto. Declarações no programa 'Mercado' da CMTV.