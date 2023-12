A carregar o vídeo ...

Aos 52' do Sporting-Gil Vicente, Gyökeres fez o 2-1 para os leões, num lance em que os gilistas pediram falta do sueco sobre Rúben Fernandes. O VAR chamou o árbitro Cláudio Pereira mas esteve manteve a decisão após ver as imagens. O caso foi analisado por Vítor Pinto, subdiretor de Record, na CMTV.