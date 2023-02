A carregar o vídeo ...

Vítor Pinto, subdiretor de Record, esteve no programa 'Mercado' da CMTV onde comentou um vídeo que circula nas redes sociais com a reação de Rúben Amorim no momento em que Pote decidiu marcar o penálti frente ao Arouca, quando o estádio pedia Esgaio ou Chermiti.