Vítor Pinto: «É uma alfinetada de Neres a Otávio»

Apesar de ter falhado a Supertaça diante do FC Porto por motivos físicos, David Neres não perdeu a oportunidade de festejar com os companheiros do Benfica (triunfo por 2-0) e mais tarde deixou uma publicação nas redes sociais onde voltou a recorrer aos emojis polémicos de um boneco a chorar e de um bebé . Situação que foi comentada por Vítor Pinto, subdiretor de Record, na CMTV.