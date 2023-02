Vítor Pinto: «Estou chocado que o PSG permita que Draxler fique a fazer férias»

A carregar o vídeo ...

Julian Draxler terminou a época face à lesão no tornozelo esquerdo que, tal como o Benfica revelou nesta sexta-feira, levou o médio ofensivo a ser operado. No entanto, Record sabe que o internacional alemão vai ficar a recuperar nas águias até ao final da temporada. Vítor Pinto, subdiretor de Record, diz não entender esta decisão. Análise no programa 'Mercado' (CMTV).