A carregar o vídeo ...

Alex Telles termina contrato em junho de 2021. O lateral sido associado ao Manchester United e outros clubes, mas Vítor Pinto, chefe de redação de Record, revelou no programa 'Mercado' da CMTV que o jogador tem sido pressionado para cumprir o vínculo com os dragões e assinar a custo zero com outro clube em janeiro.