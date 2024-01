A carregar o vídeo ...

Vítor Pinto, subdiretor de Record, esteve no programa 'Mercado' da CMTV onde analisou a situação de David Carmo no FC Porto, mais concretamente o interesse do Olympiacos no central e os entraves que os dragões estão a colocar à saída do defesa para o clube grego, agora orientado por Carlos Carvalhal.