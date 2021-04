Vítor Pinto: «Filho do presidente do Moreirense ofereceu quatro caixas de frutos vermelhos a Pedro Pinho»

A carregar o vídeo ...

Vítor Pinto, chefe de redação de Record, contou no programa 'Liga D'Ouro', da CMTV, que a família do presidente do Moreirense detém a maior exportadora nacional de frutos vermelhos e que o filho do líder dos cónegos ofereceu algumas caixas a Pedro Pinho, o agente que agrediu um repórter da TVI após o jogo do FC Porto.