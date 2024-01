Vítor Pinto: «Mediante as exibições de David Carmo, Olympiacos pode comprar o jogador e colocá-lo no Nottingham Forest»

A carregar o vídeo ...

A cedência do central do FC Porto ao Olympiacos está concluída e, sabe Record, os gregos ficam com uma opção de compra de 18 milhões de euros sobre o defesa, além de pagarem igualmente uma taxa de empréstimo de 600 mil euros. Para além disto, o Olympiacos irá ainda assegurar o pagamento integral do salário de David Carmo até junho. Vítor Pinto, subdiretor de Record, antecipou outro cenário no programa 'Mercado' da CMTV.