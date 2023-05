A carregar o vídeo ...

As negociações para a contratação de Tiago Santos continuam a avançar, mas o Sporting pode vir a dificultar a contratação do lateral-direito. É que os leões detêm direito de preferência pelo defesa que foi formado em Alcochete. Vítor Pinto, subdiretor de Record, comentou o tema no programa 'Mercado' da CMTV.