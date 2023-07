Vítor Pinto: «O FC Porto está em crise financeira mas tem liquidez para ir ao mercado»

A carregar o vídeo ...

O FC Porto encerrou as contas de 2022/23 sem concluir qualquer transferência e assumindo um prejuízo que poderá rondar os 40 milhões de euros. Trata-se de uma decisão de alto risco sobretudo porque, segundo o Relatório e Contas da SAD relativo ao 1.º semestre da época finda, os dragões têm de saldar encargos na ordem dos 68 milhões de euros até ao fecho do mercado de inverno. Vítor Pinto, subdiretor de Record, explicou as contas portistas no programa 'Hora Record' da CMTV.