Vítor Pinto: «Para o Enzo Fernández e para as pessoas à volta dele, a relevância do Benfica é 'bola'»

A carregar o vídeo ...

O grupo ‘La T y La M’, composto por Tobías Medrano y Matías Rapen, fez uma adaptação da letra que dedicou à seleção da Argentina após o triunfo no último Mundial para dedicar a Enzo Fernández aquando da sua apresentação no Chelsea. Ao enumerar os clubes que o médio representou ao longo da carreira não surge qualquer referência ao Benfica. Vítor Pinto, subdiretor de Record, comentou o programa no programa 'Mercado' (CMTV).