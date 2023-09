A carregar o vídeo ...

O momento de forma de Paulinho volta a ser tema de conversa uma vez que se aproxima a convocatória da Seleção (jogos a 13 e 16 de outubro) e depois das declarações do agente do avançado, Fernando Meira. Vítor Pinto, Subdiretor de Record, analisou momento do avançado do Sporting no programa 'Mercado' da CMTV.