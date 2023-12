Vítor Pinto: «Rafa tem a expectativa de ganhar muitos milhões limpos por ano no Médio Oriente»

A carregar o vídeo ...

Fim da linha para Rafa como jogador do Benfica. Nesta altura, sabe Record, a SAD dos encarnados já dá como perdida a renovação do camisola 27. O jogador, de 30 anos, termina contrato no fim da temporada e reconhece que esta será uma das últimas oportunidades para assinar um contrato mais lucrativo depois de no último verão já ter sido alvo do Al-Sadd, do Qatar. Vítor Pinto, subdiretor de Record, comentou o tema no programa 'Mercado' da CMTV.