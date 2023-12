A carregar o vídeo ...

"O Florentino e o João Neves tinham feito jogos muito intensos e estavam um pouco cansados". Foi desta forma que Roger Schmidt justificou as alterações dos dois jogadores no intervalo do jogo entre Benfica e Moreirense. Vítor Pinto, subdiretor de Record, não entende a explicação do treinador do Benfica.